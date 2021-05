Facebook: Cum vom controla conținutul suspicios? Facebook a redus, in ultimele luni, raspandirea continutului violent, de ura sau sexual prin implementarea unui software bazat pe inteligenta artificiala, capabil sa stabileasca legaturi intre mesaje, imagini sau comentarii, informeaza AFP. Pana in prezent, sistemul de detectare a retelei sociale permitea analizarea unui singur continut la un moment dat. Cu noul algoritm, implementat in 2020, Facebook poate avea acum „o viziune de ansamblu”, a explicat miercuri Mike Schroepfer, manager tehnic al platformei, in cadrul unei conferinte. Astfel, reteaua sociala poate descifra mai bine semnificatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

