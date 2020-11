Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a desfiintat sapte retele separate de conturi si pagini false de pe platforma sa, active in Iran, Afganistan, Egipt, Turcia, Maroc, Myanmar, Georgia si Ucraina, din cauza unui, transmite Reuters.

- Facebook a gasit o cale de monetizare a WhatsApp, care consta in comanda de produse direct din ferestrele de chat. Mai exact, firmele vor putea vinde produse direct in WhatsApp, asa cum o pot face deja in Facebook si Instagram, a anuntat compania americana, care nu a oferit multe alte informatii in…

- Reteaua de socializare Instagram, detinuta de Facebook, este vizata de o ancheta in Europa. Exista acuzații conform carora numerele de telefon și adresele de e-mail ale unor minori au devenit disponibile tuturor utilizatorilor din retea. Ancheta a fost demarata de autoritatea de reglementare irlandeza…

- Conturi mascate și comentarii aparent sincere: Cea mai recenta campanie pro-Trump de manipulare a alegatorilor americani demontata de Facebook a fost orchestrata de o firma de marketing, acum interzisa de pe platforma, la 26 de zile pâna la alegerile prezidențiale sub tensiune ridicata, potrivit…

- Facebook, serviciul de social media cel mai utilizat din lume, a avertizat ca și-ar putea inchide operațiunile din Europa daca autoritațile din Irlanda vor pune in aplicare interdicția de a transfera in SUA a datelor colectate in Uniunea Europeana. Curtea Europeana de Justiție a UE a decis, in iulie…

- Facebook a anunțat marți ca a șters conturi, grupuri și pagini false din China care au publicat conținut legat de alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie, potrivit AFP.„Am eliminat 155 de conturi, 11 pagini, 9 grupuri și 6 conturi Instagram pentru încalcarea regulilor noastre…