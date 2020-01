Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba si Palatul Élysée si-au anuntat luni vointa de a continua negocierile privind taxarea gigantilor din domeniul digital, numita si „taxa GAFA”. Obiectivul, potrivit lui Emmanuel Macron, este de a evita „orice escaladare” a taxelor vamale, relateaza France24,…

- Rețeaua de socializare Facebook conduce în topul preferințelor recrutorilor atunci când vine vorba despre promovarea joburilor pe alte canale decât cele clasice. Urmatoarele 3 poziții sunt ocupate de Instagram, Google și YouTube, potrivit datelor startup-ului SmartDreamers.Citeste…

- Facebook incearca joi sa rezolve problemele care impiedica de mai multe ore numerosi utilizatori sa foloseasca corect site-ul sau de socializare si platformele Messenger, Instagram si WhatsApp, relateaza AFP."Astazi mai devreme o problema la unul dintre sistemele noastre principale de programe…

- Facebook a avut, joi, probleme de funcționare atat in SUA, cat și in Europa. Compania a transmis ca incearca de mai multe ore sa rezolve o defecțiune care impiedica utilizatorii sa foloseasca platformele Messenger, Instagram și WhatsApp, relateaza AFP. "Astazi, o problema la unul dintre sistemele noastre…

- Rețeaua de socializare Facebook a cazut in toata lumea, inclusiv in Romania. utilizatorii intampina probleme la logare, iar aplicațiile afectate sunt Facebook, Messenger și Instagram.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce topul…

- Olesea Stamate anunța pe pagina sa de Facebook ca ar putea fi ținta unei spargeri a contului de gmail. Ex-ministrul Justiției, Olesea Stamate spune ca cineva ar fi accesat contul sau de Instagram, transmite Noi.md. „Interceptari? Pe bune? Google tocmai m-a avertizat ca a blocat tentativa de a accesa…

- Facebook a lansat, marți, in SUA, Facebook Pay, un sistem de plați online pe rețeaua sociala de baza, pe Messenger, Instagram și pe WhatsApp. Compania lui Mark Zuckerberg spune ca Facebook Pay ofera „o experiența de plata convenabila, sigura și consecventa”. Utilizatorii folosesc deja plațile prin aplicațiile…

- Sondaje din SUA aratau ca foarte putini stiu ca aceste aplicatii sunt detinute de Facebook. Facebook a ajuns sa aiba 35.000 de angajati si si-a extins enorm activitatile: are aplicatiile de chat Messenger si WhatsApp, are aplicatia de photo-sharing Instagram. compania de gadget-uri de VR Oculus, display-urile…