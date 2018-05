Stiri pe aceeasi tema

- Nestle si Starbucks isi unesc fortele pentru a-si revitaliza imperiile de cafea pe care le-au construit. Producatorul elvetian al produselor Nescafe va plati 7,15 miliarde de dolari companiei Starbucks, pentru a primi dreptul de a-si vinde produsele din cafea catre supermarketuri, restaurante…

- Facebook se gandește tot mai serios sa lanseze o versiune contracost, dar fara reclame, a rețelei sociale. Compania condusa de Mark Zuckerberg a facut studii de piața in acest sens, iar concluzia este ca utlizatorii ar fi dispuși sa plateasca o taxa pentru o versiune fara publicitate. Rețeaua sociala…

- ​Facebook a facut studii de piața in ultimele saptamani și discuta in interiorul companiei daca ar fi o idee buna lansarea unui serviciu contra cost, insa care sa nu aiba reclame. Cei de la Facebook au mai discutat in trecut subiectul, iar concluzia a fost ca publicul larg nu vrea așa ceva. Dupa scandalul…

- Mark Zuckerberg a anunțat la conferința dezvoltatorilor F8 ca se lucreaza la o opțiune care va permite utilizatorilor sa ștearga istoria lor de browsing de pe rețea, in modul in care o poți șterge și la un browser convențional. Mai mult, utilizatorii vor putea vedea ce site-uri și aplicații trimit la…

- Robert Bosch GmbH, parte a grupului Bosch, a anuntat ca inginerii companiei au dezvoltat un nou sistem de evacuare diesel care va reduce emisiile mult sub limita legala si care va intra in piata in 2020. Acesta ar putea ajuta producatorii auto sa evite interdictiile care vor acapara Europa cu privire…

- Daca nu ati auzit pana acum termenul ERP, trebuie sa stiti ca el defineste un instrument menit sa usureze munca intr-o institutie. Potrivit definitiei, Sistemul de Planificare a Resurselor Intreprinderii (abreviat ERP in limba engleza) este instrumentul software care faciliteaza integrarea…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…