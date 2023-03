Facebook concediază mii de angajați Din dorința de a reduce cheltuielile, Meta (Facebook) urmeaza sa concedieze mii de angajați, chiar din aceasta saptamana. Noua runda de concedieri ar putea incepe saptamana aceasta.Deja, persoanele din conducere au primit sarcina de a intocmi liste cu persoanele care urmeaza a fi concediate. Presa internaționala relateaza ca, reprezentanții companiei refuza sa comenteze informațiile. Anunțul privind valul de concedieri vine la scurt timp dupa runda de concedieri din noiembrie, cand Meta a disponibilizat circa 11 de mii de angajați, reprezentand 13% din forța sa de munca. Directorul general al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

