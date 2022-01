Facebook „cade în cap” în 2022? Tinerii abandoneaza platformele Facebook in semn de protest fața de extragerea de informații personale pentru profit. Incercarea companiei mama Facebook, Meta, de a-i aduce inapoi cu Metaverse eșueaza. Acestea sunt reperele uneia intre previziunile lansate de Saxo Bank pentru anul 2022, previziune care privește rețeaua sociala Faceboo. Astfel, situația Facebook din punct de vedere „previzional” nu e prea buna, o analiza – potrivit sursei, relevand situația care ar duce la „o cadere in cap” a companiei. Facebook a trecut de la a fi un centru vibrant al tinerilor, la o platforma pentru „boomers”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

