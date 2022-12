Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema in valoare de aproximativ 75 de milioane euro notificata de Romania si destinata despagubirii producatorilor agricoli pentru pagubele suferite de pe urma secetei severe din 2021 si 2022, arata Executivului comunitar. Masura, cu un buget de aproximativ 365,6…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 200 de milioane de euro (985 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea procesatorilor de produse agricole, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, potrivit Executivului comunitar.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege privind unele masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier, care include 1.000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de radare mobile si 500 de camere de luat vederi care vor face parte dintr-un sistem integrat de monitorizare a traficului…

- Guvernul Olandei a trimis in Romania o misiune de evaluare care sa verifice stadiul indeplinirii criteriilor necesare pentru aderarea la spațiul Schengen, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Misiunea este formata din experți și va dura pana la sfarșitul acestei saptamani. Potrivit surselor citate…

- Saptamana trecuta, Comisia Europeana a publicat sondajele Eurobarometru din 2022 privind politica UE in domeniul concurenței. Sondajele arata ca exista o susținere puternica in randul cetațenilor și al intreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) atat pentru politica in domeniul concurenței, cat și…

- Cele patru unitați vor fi construite la Isalnita, Tismana, Rosia si Rovinari, pe amplasamentele unor foste exploatari miniere. Petrom va construi, in parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, patru parcuri fotovoltaice cu o putere totala de 450 MW, investiție ridicandu-se la peste 400 de milioane…

- Ca parte a unui grant pentru accelerarea transformarii digitale in Republica Moldova, o platforma online pentru invațarea programarii va fi extinsa cu sprijinul PNUD Moldova și va fi pusa la dispoziție copiilor și profesorilor din Ucraina. Bloombrain, compania prezenta in Moldova, Romania și Estonia,…