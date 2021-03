Facebook are, in acest moment, in lucru o pereche de ochelarii inteligenti pe care ar trebui sa-i lanseze pe piata candva in cursul acestui an. Nu au fost facute cunoscute informatii despre capacitatile acestora si, se pare, ca nici conducerea companiei nu este foarte hotarata din acest punct de vedere. In cadrul Facebook, au existat discutii despre oportunitatea implementarii in viitorii ochelari a unor functii de recunoastere faciala. Initiatorul acestor discutii a fost vicepresedintele Andrew Bosworth. Acesta le-a transmis angajatilor ca o decizie in acest sens este evaluata in prezent de conducerea…