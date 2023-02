Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina urmeaza sa primeasca "intre 120 si 140" de tancuri grele din Occident, anunta marti ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba, la cateva zile dupa ce Occidentul a dat unda verde acestui tip de livrari, in urma unor tergiversari indelungate, relateaza AFP. "In ptimul val al controbutiilor,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat ca posibile ajustari de taxe sau eliminarea unor facilitati pentru anumite sectoare nu vor fi decise mai devreme de 2024, urmand ca implementarea acestor masuri sa se produca in anii 2025-2026, acolo unde sunt "distorsiuni economice create de sistemul…

- Presedinta Maia Sandu a declarat intr-un interviu pentru POLITICO ca in contextul razboiului din Ucraina, la Chisinau are loc o "discutie serioasa" despre oportunitatea de a renunta la neutralitatea inscrisa in Constitutie si de a adera la "o alianta militara mai larga" si, pentru ca sefa statului…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța ca ”Zilele astea, Timișoara e din nou subiect pozitiv in presa internaționala”. Mai multe publicații germane, franceze, elvețiene, dar și britanice, au relatat despre capitala Banatului, conform edilului șef. El anunța pe Facebook despre faptul ca in aceste…

Madalina Dobrovolschi anunța ca face un nou pas in cariera ei de din domeniul jurnalistic. Fosta purtatoare de cuvant a președintelui Klaus Iohannis anunța ca va modera o emisiune pe postul de radio Europa FM.

Legenda fotbalului brazilian Pele "a fost mutat la ingrijiri paliative" in spital si "nu mai raspunde la chimioterapie" in lupta sa impotriva cancerului de intestin, anunta presa braziliana, potrivit news.ro.

Pare ca fortele armate turce au indeplinit intocmai obiectivele operatiunii aeriene din nordul Siriei si Irakului si astfel a fost platit "de mai multe ori"pretul pentru atentatul de pe Bulevardul Istiklal. Cifrele prezentate de Ministerul Apararii confirma acest lucru.