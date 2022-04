Facebook anunţă o creştere a numărului de utilizatori în primul trimestru Facebook a ajuns in T1 2022 la 1,96 miliarde de utilizatori care acceseaza reteaua sociala in fiecare zi, a anuntat compania detinuta de Meta. Cifra reprezinta o crestere cu 1,6% fata de trimestrul anterior. Aceasta crestere este peste estimarile anterioare. Compania se astepta sa termine acest trimestru cu 1,94 miliarde de utilizatori. Un alt aspect pozitiv este faptul ca Facebook revine pe crestere. Asta dupa ce, pentru prima oara, in T4 2021 a inregistrat o scadere trimestriala a numarului de utilizatori. Si veniturile Facebook au crescut in aceasta perioada cu 6,6%, ajunand la 27,9 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

