Facebook anunta noi masuri impotriva reclamelor inselatoare

Facebook a anuntat, vineri, ca, a intentat, in California, un proces impotriva unei companii si a doua persoane fizice, in contextul in care depune eforturi pentru a se asigura ca utilizatorii sunt in siguranta si pentru a combate abuzurile in platforma de reclame.



"Acestea au incalcat Termenii si Politicile de publicitate, folosind malware pentru a compromite conturile de Facebook ale utilizatorilor si pentru a rula reclame inselatoare care promovau bunuri precum marfuri contrafacute si pastile pentru slabit", se arata in comunicat.



Prin procesul intentat, Facebook isi propune…