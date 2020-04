Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai afectați angajați din Romania de criza generata de pandemia de COVID-19. Rata somajului in domeniu a ajuns deja la 60% și risca sa urce la 90% Rata somajului in hoteluri si restaurante a ajuns la 60% si risca sa urce pana la 90% in perioada urmatoare, avand in vedere conditiile din prezent,…

- Fostul premier Viorica Dancila susține miercuri, pe Facebook, ca in linia intai a bataliei impotriva coronavirusului sunt femeile, rugandu-i pe Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Marcel Vela sa spuna un cuvant de apreciere pentru „doamnele și domnișoarele care in aceste zile salveaza Romania”.Marturie…

- Ioan Radu Marginean, primarul orașului Nadlac, a prezentat localnicilor speriați și celor ce vor tranzita pe jos punctul de frontiera noua modalitate de transport prin oraș: o duba arhaica.Pandemia de coronavirus naște situații de criza ce sunt rezolvate in cele mai diverse moduri. Locuitorii orașului…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Dan Cristian Popescu este primul politician din Romania sponsorizat de Facebook pentru postarile despre COVID-19. Colosul Facebook a apreciat determinarea viceprimarului sector 2 in lupta impotriva coronavirusului si a fakenews-urilor care privesc aceasta pandemie si il…

- Primarul orașului Targu Bujor din județul Galați a gasit un antidot la plictiseala din timpul izolarii: clatitele cu dulceața. El s-a filmat in propria bucatarie in timp ce face clatite și apoi a postat imaginile pe Facebook. Laurențiu Gidei incearca astfel sa ii convinga pe oameni sa stea in case,…

- Conform reprezentanților Tinder, distanța sociala nu trebuie sa insemne deconectare, iar din acest motiv ofera gratuit funcția Tinder Passport. Citește și: CORONAVIRUS. Ryanair reduce salariile angajatilor cu 50%p> "Distanțarea sociala nu trebuie sa insemne deconectare. Acesta este…

- Comisia Europeana spune ca astfel de comercianți exploateaza situația actuala pentru a-și vinde produsele la prețuri foarte mari, susținand lucruri neadevarate și inducandu-i astfel in eroare pe oameni. Executiviul UE incurajeaza autoritațile statelor membre sa ia rapid masuri prin care sa fie asigurata…

- Un student din Iași care și-a depus candidatura la funcția de rector al Universitații Alexandru Ioan Cuza (UAIC) Iași reclama ca a fost bruscat la ieșirea din instituție, la ordinul lui Tudorel Toader. Candidatura sa nu a fost acceptata și va face contestație. Tudorel Toader nu a dorit sa comenteze,…