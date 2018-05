Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a vandut accesul la date publice ale utilizatorilor unui profesor al Universitatii Cambridge care a obtinut si informatii apartinand unor milioane de utilizatori ai Facebook, transferate ulterior firmei de consultanta Cambridge Analytica fara consimtamantul acestora, transmite Bloomberg.

- Psihologul Aleksandr Kogan, creatorul aplicatiei folosite de compania de consultanta Cambridge Analytica pentru a colecta datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a dat asigurari marti ca testele de personalitate pe care le-a pus la dispozitia companiei de consultanta erau

- Dupa scandalul imens cu Cambridge Analytica prin care Facebook a vandut practic toate datele personale ale milioane de utilizatori catre o alta companie, o noua decizie in instanta poate deschide o cutie a pandorei din care miliardarii din spatele Facebook sa ramana lefteri! Un judecator din Statele…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.