Facebook amenință cu închiderea operațiunilor din Europa Facebook, serviciul de social media cel mai utilizat din lume, a avertizat ca și-ar putea inchide operațiunile din Europa daca autoritațile din Irlanda vor pune in aplicare interdicția de a transfera in SUA a datelor colectate in Uniunea Europeana. Curtea Europeana de Justiție a UE a decis, in iulie 2020, ca exista deja suficiente probe referitoare la interferența serviciilor secrete in datele colectate de companii, astfel incat datele europenilor sunt expuse riscului de a fi accesate de aceste instituții americane. In cazul in care Irlanda va pune in aplicare decizia CJUE, iar Facebook ar fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

