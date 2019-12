Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ungar al Concurentei a amendat Facebook cu 1,2 miliarde de forinti (aproximativ 3,6 milioane de euro) pentru incalcarea drepturilor consumatorilor. Aceasta este cea mai mare amenda data vreodata de consiliul ungar.

- Rețeaua de socializare Facebook a cazut in toata lumea, inclusiv in Romania. utilizatorii intampina probleme la logare, iar aplicațiile afectate sunt Facebook, Messenger și Instagram.Citește și: Banii cheltuiți de candidați in campania pentru alegerile prezidențiale- Cine conduce topul…

- Posta austriaca a fost condamnata la plata unei amenzi de 18 milioane de euro pentru ca a creat o baza de date cu privire la opiniile politice prezumtive ale clientilor sai, a informat marti Ministerul Justitiei, potrivit AFP, anunța AGERPRES.Posta austriaca (Oesterreichische Post) a anuntat…

- Rețeaua de socializare Facebook intampina din nou probleme. Mai mulți utilizatori s-au plans de faptul ca nu le funcționeaza contul, nu se incarca messengerul și noutațile nu se mai afișeaza.

- USR Bucuresti sustine ca doua companii din subordinea Municipalitatii au incheiat acorduri cadru pentru campanii de promovare in valoare de doua milioane de euro, reprosand totodata Primariei Capitalei faptul ca a taiat bani de la investitiile in reteaua de termoficare. "Primarul 'faliment'…

- Autoritatile de reglementare la nivel mondial vor interoga, luni, Facebook despre criptomoneda pe care intenționeaza sa o lanseze — Libra — pe fondul preocuparilor guvernelor Uniunii Europene cu privire la amenintarea pe care moneda digitala o reprezinta pentru stabilitatea financiara.Citește…

- Rețeaua de socializare 100% "made in Romania", care vrea sa concureze cu Facebook. Ce pot face tinerii prin intermediul aplicației Jumppi Studentii si tinerii isi pot face prieteni mai usor prin intermediul noii retele de socializare Jumppi, un produs 100% "made in Romania", disponibil…