Facebook, amandat pentru scandalul Cambridge Analytica

- Facebook si-a revenit spectaculos dupa scandalul Cambridge Analytica in urma caruia Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul companiei, a fost nevoit sa apara pentru a depune marturie in fata Congresului American si a Comisiei Europene. Problemele insa nu s-au terminat. Chiar daca actiunile companiei au…

- Facebook, zi cruciala în scandalul Cambridge Analytica. Fondatorul retelei de socializare va fi audiat în aceasta seara în Parlamentul European, iar discutiile vor fi transmise în direct.

- Celebra societate Cambridge Analytica a cerut intrarea in faliment in Statele Unite, conform Hotnews.ro, care citeaza AFP.Societatea britanica aflata in centrul unui scandal privind furtul de informații personale ale utilizatorilor Facebook a depus aceasta cerere miercuri. Operațiunea…

- Compania Facebook, care incearca sa isi repare imaginea profund afectata de un scandal urias ce vizeaza datele personale ale utilizatorilor, a modificat marti atributiile mai multor manageri de top din structura sa organizatorica, insa Mark Zuckerberg, CEO-ul retelei de

- Compania Facebook, care incearca sa isi repare imaginea profund afectata de un scandal urias ce vizeaza datele personale ale utilizatorilor, a modificat marti atributiile mai multor manageri de top din structura sa organizatorica, insa Mark Zuckerberg, CEO-ul retelei de socializare, va ramane totusi…

- Biroul Comisarului pentru Informatii al Marii Britanii (ICO) a dispus ca firma de consultanta Cambridge Analytica sa predea toate datele si informatiile personale pe care le detine despre un alegator american, inclusiv detalii despre sursa informatiilor si ce a facut cu ele; in caz contrar riscand…

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, isi inceteaza operatiunile, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.

- Cambridge Analytica, firma de date care a lucrat pentru presedintele Donald Trump in campanie electorala din 2016, se inchide dupa dezvaluirea ca datele utilizatorilor Facebook au fost folosite fara consimtamant pentru a influenta votul alegatorilor. Fondatorul Strategic Communication Laboratories (SCL),…