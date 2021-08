Facebook amână până în ianuarie 2022 revenirea angajaților la birou ​Facebook anunța o noua mutare a termenuiui de la care angajații din SUA se pot întoarce la munca. Acum, data fiind creșterea numarului de cazuri de infectare cu varianta Delta, noul termen de revenire este ianuarie 2022. Și alte companii din tehnologie au schimbat termenul de la care angajații se vor întoarce la birouri, cel mai recent exemplu fiind Amazon.



Facebook le-a comunicat angajaților faptul ca nu sunt nevoiți sa se întoarca la birouri mai repede de ianuarie 2022, dar a adaugat ca unele sedii din SUA s-ar putea deschide în decursul acestui an, dar cu numar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

