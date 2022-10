Facebook adaugă noi comenzi. Ce vom putea face curând Compania Meta lanseaza actualizari ale feed-ului Facebook. Acestea ofera utilizatorilor posibilitați suplimentare de a alege ce conținut vor sa vada și adauga comenzile „arata mai mult” și „arata mai puțin”, conform descopera.ro. Aceste comenzi, “show more” și “show less” vor aparea sub postarile prietenilor și a conținutul recomandat in fluxurile de știri ale utilizatorilor, spune Meta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii WhatsApp vor fi impiedicați sa faca inregistrari de ecran sau capturi. Masura face parte din politica de protejare a confidențialitații utilizatorilor. Utilizatorii nu vor mai putea face capturi de ecran pentru mesajele temporare - „view once” - la imagini și videoclipuri. Masura face…

- Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Deputatul Partidului Șor, Ilan Șor, care a fugit din Republica Moldova, anunța ca se afla in Israel și in curand va revine in țara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Angajatorii americani au creat in iulie mai multe locuri de munca decat se preconiza, ilustrand o cerere de forta de munca solida, care tempereaza temerile legate de recesiune dar sugereaza ca Rezerva Federala va continua cu majorarile abrupte ale dobanzilor pentru a contracara inflatia. Fii…

- Parlamentul britanic și-a inchis miercuri contul de TikTok, dupa ce parlamentarii și-au exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca aplicația de socializare este deținuta de firma mama chineza ByteDance. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii din Tenerife au anuntat luni ca au inregistrat progrese in lupta impotriva unui incendiu de vegetatie, in conditiile in care acesta a pierdut din intensitate, iar temperaturile au inregistrat o usoara scadere, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Compania Meta adauga functii noi in sectiunea „reels“ a retelei de socializare Instagram pentru a crea si a partaja clipuri video, experienta in aplicatie devenind astfel mai simpla. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul rus al Apararii anunta vineri ca un ”document final” urmeaza sa fie gata ”foarte curand”, in vederea permiterii exportului cerealelor dn Ucraina, in urma unor negocieri, in aceasta saptamana, intre Moscova, Kiev, Ankara si ONU, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…