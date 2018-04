Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a recunoscut ca a șters in secret o parte dintre mesajele transmise de Zuckerberg pe Messenger, o opțiune care nu este disponibila pentru majoritatea celor 2,2 miliarde de utilizatori ai rețelei sociale, scrie The Associated Press. Compania transmis ca a eliminat mesajele transmise de Mark…

- Compania Facebook a recunoscut ca a șters in secret mesaje trimise pe Messenger de catre fondatorul și CEO-ul Mark Zuckerberg. "Dupa ce emailurile Sony Pictures au fost sparte in 2014, am facut o serie de schimbari pentru a proteja comunicarile directorilor noștri", spune un purtator…

- In luna martie, un scandal imens a pornit de la faptul ca rețeaua de socializare Facebook a oferit contextul propice firmei Cambridge Analytica de a se folosi de datele private ale utilizatorilor, un nou plan al companiei conduse de Mark Zuckerberg iese la iveala. Conform unor date obținute de presa…

- O suta de mii de romani au fost afectati de scandalul Facebook. Datele a aproape 90 de milioane de utilizatori Facebook din toata lumea ar fi fost folosite ilegal in scopuri politice, iar Mark Zuckerberg a recunoscut ca pana si mesajele private sunt monitorizate atent. Noua…

- Facebook scaneaza tot ce trimiți pe Messenger, aplicația de chat desprinsa tot din rețeaua sociala. Este monitorizat atat textul, dar sunt vizate și fotografiile, scrie Bloomberg . Compania afirma ca sistemul a fost gandit pentru a filtra conținutul conform regulilor privind respectarea conținutului.…

- Facebook Inc. scaneaza linkurile și imaginile pe care oamenii și le trimit reciproc pe Facebook Messenger și citesc chat-urile atunci cand sunt semnalate catre moderatori, asigurandu-se ca tot conținutul respecta regulile companiei. Daca nu, il blocheaza sau il șterge. Compania a confirmat…

- WhatsApp a adaugat in urma cu ceva timp optiunea pentru stergerea si revocarea mesajelor trimise, cu anumite restrictii. Concret, pentru a revoca un mesaj trimis din greseala procedam ca atunci cand dorim sa stergem un mesaj din propriul fir de discutie, numai ca in loc de optiunea „delete”…

- WhatsApp a schimbat discret modalitatea prin care pot fi sterse mesajele trimise din greseala, scrie The Verge, citat de Digi 24.Optiunea de stergere a mesajelor a fost introdusa de WhatsApp in octombrie anul trecut si le permitea utilizatorilor sa stearga mesajele trimise intr un timp de sapte minute…