Facebook a șters contul autorului atacului armat din Thailanda Facebook a informat sâmbata ca a șters contul barbatului suspectat ca ar fi autorul atacului armat desfașurat în Thailanda și ca a eliminat orice conținut despre acest incident, relateaza Mediafax citând Reuters.



Barbatul a fost identificat dupa ce a postat mesaje pe Facebook înainte și în timpul atacului.



Autoritațile thailandeze au informat ca acesta se afla înca în libertate.



"Am șters contul atacatorului din rețeaua noastra și vom lucra pentru a șterge orice conținut care încalca regulile cât de curând posibil",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

