Surse anonime din cadrul companiei spun ca Facebook a facut un pas inapoi in ceea ce priveste reclamele in WhatsApp si nu va mai afisa publicitate in populara aplicatie de chat. Ca urmare a acestei decizii, Facebook a dezactivat echipa care fusese insarcinata tocmai cu gasirea unor modalitati prin care reclamele sa-si faca loc in WhatsApp. De asemenea, din WhatsApp a fost eliminat si tot codul care apucase sa fie adaugat pentru a integra reclame in (...)