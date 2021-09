Facebook a prezentat o pereche de ochelari inteligenţi – VIDEO Primii ochelarii inteligenti la a caror dezvoltare a contribuit Facebook se numesc Ray-Ban Stories si nu difera prea mult, ca design, de formatul traditional al celebrului producator de ochelari. Ray-Ban Stories au in dotare doua camere frontale, ce pot fi folosite pentru fotografii si filmari – acestea fiind, de fapt, functiile de baza ale noilor ochelari, alaturi de posibilitatea preluarii sau realizarii unui apel (prin intermediul telefonului mobil) si de ascultarea continutului audio prin intermediul a doua difuzoare. Comenzile pot fi date fie cu ajutorul unui asistent vocal, care raspunde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, susține ca situația pandemiei se va inrautați in Romania, in urmatoarele patru saptamani, deoarce valul patru al pandemiei se propaga mai rapid decat se estima inițial. Valeriu Gheorghița a declarat duminica seara, la Digi24, ca la…

- Medicul Lucian Duța, fost șef al CNAS, comenteaza acid situația vaccinarii din Romania, spunand ca exista și alte soluții impotriva Covid-19 in afara de vaccin, dar „propaganda oficiala a statului nu sufla o vorba despre noile terapii”. Duța se refera și la a treia doza. Iata comentariul lui Duța postat…

- Claudiu Nasui taie și spanzura printre bugetari: PROMITE noi concedieri. „E nevoie de ele ca de aer” Romania are nevoie ca de aer de mai multa eficienta in stat, de institutii mai putine si mai suple, iar banii contribuabililor trebuie mai degraba economisiti si cheltuiti cu maxima responsabilitate,…

- Candidatul la funcția de șef al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu (in imagine), a numit dintre principalele prioritați ale politicii externe ale țarii sale integrarea europeana, consolidarea parteneriatului cu Romania, Ucraina și cu Statele Unite, precum și dezvoltarea…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, îi raspunde premierului Florin Cîțu care l-a criticat joi pentru execuția bugetara. Drula îi transmite, pe Facebook, șefului Guvernului ca la Transporturi sunt „recorduri istorice și pe fonduri europene, și pe naționale” și se întreaba…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a susținut ca exista un adevarat ”fenomen” legat de persoanele care prezinta la granita certificate false de vaccinare antiCovid sau trecere prin boala. Pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.…

- ”In analiza executiei la luna mai, transmisa premierului, evidentiam un necesar de 13 miliarde lei pe partea de cheltuieli. Aceste cheltuieli trebuie obligatoriu acoperite pana la sfarsitul anului, din care cel mai mare cuantum vizeaza domeniul sanatatii. Veniturile sunt in crestere cu 23% fata de aceeasi…

- „De la 1 ianuarie 2021 pana in acest moment in Romania au aparut aproximativ 100.000 de locuri de munca. O creștere semnificativa a numarului de locuri de munca s-a realizat in ultimele doua luni, cu aproximativ 20.000 de locuri de munca nou create pe luna”, a declarat Raluca Turcan, la deschiderea…