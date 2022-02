Compania Meta interzice presei ruse de stat sa mai ruleze reclame sau sa faca bani pe Facebook oriunde in lume, a transmis vineri compania mama a rețelei sociale. „De asemenea continuam sa aplicam etichete pe media de stat a Rusiei”, a scris, pe Twitter, șeful politicii de securitate din cadrul Meta. „Aceste schimbari au inceput deja sa fie aplicate și vor continua in weekend”. Acesta a spus: „Acum interzicem presei de stat din Rusia sa ruleze reclame sau sa profite pe platforma noastra oriunde in lume”. Serviciul de Informatii si Securitate din Republica Moldova a decis blocarea conținutului…