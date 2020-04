Facebook a înregistrat lunar 2,6 miliarde de utilizatori în primul trimestru al anului 2020 Compania a spus ca numarul utilizatorilor activi lunar ai Facebook a crescut cu 10-, la 2,6 miliarde, la nivel global. O crestere de aproximativ 100 de milioane in trimestru. „Ne asteptam sa pierdem ceva din aceasta crestere cand vor fi relaxate restrictiile", a transmis compania, citeaza Variety. Dupa ce in luna martie a fost semnalata o scadere abrupta a veniturilor din publicitate, „am observat semne de stabilizare in primele trei saptaman (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

