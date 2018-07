Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a inregistrat cea mai mare cadere din istoria bursei americane dupa ce actiunile companiei au scazut cu 20%, joi, la o zi dupa ce operatorul retelei sociale a anticipat ca marjele de profit vor fi scazute timp de mai multi ani, ca urmare a reglementarilor mai stricte in domeniul confidentialitatii…

- Actiunile companiei Facebook au scazut cu peste 20% miercuri, dupa ce Compania a anuntat rezultatele trimestriale si o predictie de crestere pentru sfarsitul anului ce s-a dovedit a nu fi pe placul investitorilor, noteaza MarketWatch.

- Prabusirea actiunilor Facebook l-a lasat pe fondatorul companiei mai sarac cu aproape 17 miliarde de dolari, a calculat agentia Bloomberg. Potrivit expertilor, asemenea pierderi financiare l-ar putea costa pe tanarul om...

- Jeff Bezos a devenit in mod oficial cel mai bogat om din istoria moderna, cu o avere de 150 de miliarde de dolari, in termeni ajustati la inflatie, in ziua evenimentului comercial Amazon Prime Day, relateaza MarketWatch, conform news.ro.Amazon Prime Day este un eveniment de cumparaturi online…

- Banii curg in economia americana si ofera sustinere pentru o piata a actiunilor de altfel letagica, scrie CNBC. Daca actualele conditii se vor mentine, companiile ar putea injecta in acest an peste 2.500 miliarde de dolari in rascumparari de actiuni, dividende si M&A. Companiile stau pe…

- Companiile aeriene din intreaga lume ar urma sa inregistreze in acest an profituri mai mici comparativ cu rezultatele record de anul trecut, din cauza cresterii costurilor cu combustibilul, a estimat luni Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA). Conform prognozelor IATA,…

- Politica de Coeziune va avea pentru prima oara in istoria Uniunii Europene cea mai importanta alocare, de 374 de miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, iar Romania va primi cu 8% mai mult decat in perioada 2014-2020, a scris marti, pe pagina sa de Facebook, comisarul pentru politica regionala,…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte, la solicitarea Asociatiei Romane a Concesionarilor…