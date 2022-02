Facebook a eliminat zeci de conturi ale hackerilor ruși care făceau campanii de intoxicare Meta/ Facebook a eliminat o rețea de aproximativ 40 de conturi de Facebook și Instagram care operau din Rusia și Ucraina și care vizau personalitați publice din Ucraina, inclusiv oficiali militari, politicieni și un jurnalist, scrie Reuters. Un purtator de cuvant al Twitter a declarat ca a suspendat o serie de conturi pentru incalcari și tentative de manipulare și spam. Ancheta facuta pe aceasta tema a indicat ca respectivele conturi provin din Rusia și incearca sa deturneze discursul public despre conflictul din Ucraina. Intr-o postare facuta pe blog, Meta a atribuit tentativele de hacking unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

