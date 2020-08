Stiri pe aceeasi tema

- Facebook Inc a spus joi ca a eliminat recent o mica rețea de conturi care opera din Romania și care promova campania de realegere a președintelui Donald Trump cu articole despre sprijinul conservatorilor, americanilor de culoare, creștinilor și ai fanilor teoriei conspirației QAnon pentru Trump, relateaza...

- Facebook a anuntat miercuri ca a eliminat 50 de conturi si pagini personale si profesionale care au legatura cu Roger Stone, consilier vechi al lui Donald Trump, care urmeaza sa se prezinte la inchisoare saptamina viitoare. Masuri similare a luat si in cazul unor conturi ale familiei liderului brazilian…

