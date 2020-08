Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, informeaza AFP.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș Bogdan: scheleții din dulapul lui Nicușor…

- ​Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, înlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine în timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin în sondaje în fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Videoclipul in cauza conține o aparenta transmisiune CNN despre tensiunile rasiale din SUA. Imaginile nu au fost niciodata transmise de televiziunea americana, astfel ca Twitter a avut o baza pentru a sancționa distribuirea sa. Citeste si Donald Trump acuza China de raspandirea intentionata…

- Facebook a concediat un angajat care l-a criticat pe directorul general Mark Zuckerberg pentru lipsa de reactie fata de postarile instigatoare ale presedintelui Donald Trump din aceasta luna, din cauza unui tweet prin care a criticat tacerea unui coleg pe aceasta tema, transmite Reuters preluat de…

- Un inalt responsabil al Twitter nu a exclus joi ca reteaua sociala sa suspende contul lui Donald Trump daca presedintele american continua sa publice mesaje incendiare care incalca regulile retelei sociale, potrivit France Presse.Cu 81,7 milioane de abonati, contul @realDonaldTrump este unul…

- Twitter a decis sa elimine mesajul video de campanie in care președintele Donald Trump aducea un tribut lui George Floyd, invocand plangeri privind drepturile de autor, noteaza Reuters. Pe de alta parte, Trump a distribuit pe Twitter o scrisoare in care protestatarii din apropierea Casei Albe sunt numiți…

- Facebook a hotarat sa nu semnaleze mesajele presedintelui american Donakd Trump, care se declara victima cenzurii politice si a intrat in razboi cu Twitter, care i-a suprimat un tweet cuprivire la revoltele din Minnesota, provocate de moartea lui George Floyd, un afroamerican, intr-o arestare in…