Stiri pe aceeasi tema

- Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Separatistii prorusi din estul Ucrainei l-au condamnat luni la 13 ani de inchisoare pe un angajat al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), pe care l-au acuzat de ”inalta tradare”, scriu agentiile ruse de presa, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Principalul emisar al lui Putin pentru Ucraina i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a ajuns la un acord provizoriu cu Kievul care ar satisface cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin l-a respins și a continuat campania militara, au declarat trei persoane apropiate…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) Rafael Grossi a declarat ca intentioneaza sa prezinte la inceputul saptamanii viitoare un raport privind siguranta centralei nucleare de la Zaporojie (sudul Ucrainei), controlata de Rusia.In cadrul unei conferinte de presa, la intoarcerea…

- Inspectorii nucleari ai ONU au pornit miercuri spre centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, dupa ce mai multe saptamani de bombardamente din apropiere au starnit temeri privind un dezastru provocat de radiații in stilul Fukushima, tensiunile crescand intre Kiev și Moscova in urma vizitei. Un reporter…

- Rusia a efectuat lovituri de artilerie si aeriene in regiunea Zaporojie, a declarat marti Statul Major al Ucrainei, citat de agentia Reuters, in contextul in care luptele din apropierea celei mai mari centrale electrice nucleare din Europa au starnit temeri asupra unui incident nuclear catastrofal.…

- Augsburg este unul dintre numeroasele orașe germane care au redus luminile și au oprit fantanile. Germania depinde de gazul rusesc, iar razboiul din Ucraina a redus aprovizionarea. Este o noapte de vara in orașul bavarez Augsburg, dar fațadele istorice ale pieței nu sunt iluminate, iar strazile sunt…

- Norvegia s-a angajat vineri sa aloce 1 miliard de euro (1,04 miliarde de dolari) pentru a ajuta Ucraina sa se apere și sa sprijine persoanele aflate in dificultate, banii urmand sa fie utilizați și pentru reconstrucția țarii in urma invaziei ruse, relateaza Reuters . In cadrul unei conferințe de presa…