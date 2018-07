Facebook a deblocat persoanele…blocate de utilizatori Compania a permis deblocarea timp de cateva zile a unor utilizatori inclusi in „block list”, o problema care a afectat 800.000 de conturi intre 29 mai si 5 iunie. ”Suntem constienti ca posibilitatea de a bloca pe cineva este importanta, asa ca dorim sa ne cerem scuze si sa explicam ceea ce s-a intamplat” a […] Facebook a deblocat persoanele…blocate de utilizatori is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

