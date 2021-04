Facebook a avut venituri de peste 25 miliarde dolari trimestrul trecut. Profitul a urcat cu 94% Facebook a anunțat joi rezultate extrem de bune pentru primele trei luni ale anului: afacerile au crescut cu 46%, iar profitul net, cu 94%, în timp ce numarul de angajați a depașit în premiera 60.000. Compania a anunțat ca 1,88 miliarde de useri intra zilnic pe rețeaua Facebook. Compania a avertizat ca spre final de an business-ul de publicitate ar putea avea de suferit din cauza schimbarilor de confidențialitate facute de Apple.



Facebook a anunțat venituri totale de 26,17 miliarde dolari, cu aproape 9 miliarde mai mult decât în primul sfert din 2020. Profitul net… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

