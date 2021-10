Facebook a inregistrat un profit de 9,19 miliarde de dolari, in primele trei trimestre, depașind toate estimarile analiștilor de pe Wall Street. Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, informeaza Reuters. In trimestrul trei din 2021, profitul companiei cu sediul in California a urcat la 9,19 miliarde de dolari, sau 3,22 dolari pe actiune, de la 7,85 miliarde de dolari, sau 2,71 dolari per titlu anul trecut. Analistii…