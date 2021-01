Facebook a avut cel mai bun an din istoria sa, cu venituri și profit record. Zilnic, 2,6 miliarde de oameni intră pe aplicațiile sale Deși 2020 a fost un an în care Facebook a fost intens criticata pentru practicile sale, compania a continuat sa-și creasca baza de useri și a afișat o cifra de afaceri de peste 84 miliarde dolari și profit net de peste 28 miliarde dolari. Compania a anunțat și ca NU va mai recomanda utilizatorilor grupuri de politica.



Datele companiei arata ca 3,3 miliarde de oameni intra cel puțin o data pe luna pe una dintre aplicațiile Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp (creștere de 14% fața de acum un an). Zilnic pe aceste aplicații intra 2,6 miliarde de useri (+15% fața de acum un an).



