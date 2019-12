Stiri pe aceeasi tema

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Compania suedeza de telecomunicații mobile Ericsson a convenit sa plateasca peste un miliard de dolari pentru inchiderea unor investigații de corupție, inclusiv una legata de mituirea unor oficiali guvernamentali, a informat Departamentul de Justiție al SUA, conform Reuters, scrie Mediafax.Mita…

- Gigantul aerian Emirates a anuntat luni ca a plasat o comanda ferma pentru 50 de avioane Airbus A350, la un pret de catalog de 16 miliarde de euro, transmit Reuters si Bloomberg. Grupul aeronautic european va incepe livrarile din 2023. Tranzactia, semnata la Salonul aeronautic de…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters. Fabricile Adidas erau menite sa faca fata…

- Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani. Astfel, Facebook a anuntat ca va creste transparenta prin masuri cum ar fi afisarea unor informatii suplimentare despre detinatorii paginilor de Facebook si…

- Compania californiana a afirmat ca sute de conturi Facebook si Instagram, gestionate in cadrul acestor campanii de manipulare, aveau drept tinta utilizatori ai internetului din diferite parti ale lumii, printre care Statele Unite, Africa de Nord si America Latina, scrie Agerpres. "Aceste campanii…

- Succesul fotografiilor si videoclipurilor devenite virale alimenteaza manipularile prin retelele de socializare si platforme online. Focusul manipulatorilor se concentreaza în speical pe YouTube si Instagram, în ultima perioada, chiar daca Facebook ramâne principala sursa, sustine…

- Facebook a suprimat un ansamblu de pagini care ar fi fost controlate din Ucraina si care difuzau mesaje patriotice americane si elogii la adresa presedintelui Donald Trump, vazute de milioane de utilizatori pe reteaua de socializare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Gigantul in domeniul tehnologiei…