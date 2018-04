Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg are un salariu de baza de un dolar pe an, dar in ultimii trei ani, cheltuielile personale au ajuns la 20 de milioane de dolari, costuri suportate de Facebook. Acțiunile lui Zuckerberg la Facebook valoreaza 70 de miliarde de dolari. Paza și calatoriile…

- Zuckerberg a fost nevoit sa explice la audierile din Congresul American, rolul rețelei de socializare pe care o conduce in influențarea rezultatului alegerilor prezidențiale din 2016 și sa dea explicații in scandalul Cambridge Analytica. De la debutul companiei Facebook, fondatorul a evoluat foarte…

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa ofere explicații in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere in Camera americana a Reprezentantilor pe 11 aprilie.

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa se explice in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere in Camera americana a Reprezentantilor pe 11 aprilie, au anuntat alesi, scrie AFP, citata…

- Capitalizarea de piata a Facebook a scazut cu 74,66 miliarde de dolari in aceasta saptamana, sub impactul informatiilor potrivit carora firma de consultanta politica Cambridge Analytica a obtinut si folosit in mod incorect datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza…

- Pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Facebook. Actiunile s-au prabusit la bursa, iar averea fondatorului Mark Zuckerberg a scazut cu patru miliarde de dolari. Cea mai mare retea de socializare din lume este in mijocul unui scandal fara precedent.

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…

- Rețeaua de micro-blogging Twitter a anunțat primul sau profit din istorie, de 91,1 milioane de dolari, in ultimul trimestru din 2017, fața de o pierdere de 167,1 milioane de dolari in același interval din 2016.