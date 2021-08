Stiri pe aceeasi tema

- Deși inițial mama gemenilor decedați dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești a declarat ca se afla in cealalta camera și facea curațenie, aceasta de fapt facea un LIVE pe Facebook, in timpul tragediei.

- O informație revoltatoare a ieșit la iveala in cazul gemenilor de doi ani care au cazut de la etajul 10, dintr-un bloc din Ploiești. Copiii, un baiat și o fata, s-au prabușit in gol in timp ce femeia facea live pe Facebook, potrivit Realitatea Plus. Tragedia s-a produs miercuri seara, intr-un bloc de…

- In timp ce copiii sai se aflau morți pe strada, dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, mama acestora se afla in dormitor și era live pe Facebook. Ce facea femeia cand gemenii sai zaceau fara suflare, iar mai multe echipaje interveneau de urgența. Avem filmarea terifianta cu femeia.

- O tragedie fara margini a avut loc, miercuri seara, in Ploiești. Doi frațiori, gemeni, in varsta de 2 ani, au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Impactul cu solul a fost nimicitor, iar micuții, fata și baiat, au murit! Copiii au fost gasiți cu politraumatisme grave prin precipitare de…

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.

- Apar detalii șocante in cazul tragediei de la Ploiești. Mama gemenilor de doar doi ani de zile, care au murit dupa ce au cazut de la etajul 10 al apartamentului in care locuiau, nu facea curațenie prin casa așa cum s-a spus inițial. La momentul tragediei, mama se afla in alta camera, alaturi de fratele…

- Femeia l-ar fi sunat imediat dupa tragedie pe soțul ei și i-a povestit tot ce s-a intamplat, potrivit Realitatea Plus. Și mama femeii susține ca in dimineața zilei fatidice a vorbit cu fiica ei la telefon și parea sa fie intr-o stare buna. Pe de alta parte, bunica a afirmat ca fiica ei era singura care…

