Face puşcărie după ce a spart geamurile postului de poliţie Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, luni, sa condamne la un an de inchisoare cu executare un barbat de 32 de ani, din comuna Intorsura. Barbatul a fost acuzat ca a spart geamurile postului de politie din comuna, dar si ca l-a amenintat cu moartea pe seful de post. In plus, inculpatul a fost obligat sa-i achite politistului 5.000 de lei drept daune morale. Hotararea instantei este definitiva. Doua infractiuni de distrugere si una de ultraj. Acestea sunt infractiunile retinute de procurorii din Bailesti in acest dosar. In urma anchetei s-a stabilit ca barbatul a spart geamurile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

