- Chiar daca de data aceasta parea ca nimeni și nimic nu ii va face sa fie din nou impreuna, Alex Bodi și Bianca Dragușanu s-au afișat din nou, de data aceasta pe ringul de dans și cu toate privirile spre ei! Noi avem toate imaginile marii impacari!

- Adam Sandler (53 de ani) este cunoscut pentru rolurile jucate in cadrul filmelor de comedie. Mereu pus pe sotii si gata sa aduca zambete pe chipul celor din jur, actorul american face fata cu dificultate conditiilor speciale de izolare impuse de pandemie. Cu toate, precum multi colegi de breasla, a…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au reușit sa capteze atenția tuturor cu nenumaratele impacari și desparțiri. Cei doi și-au mai dat o șansa chiar și dupa divorț, dar iata ca nici așa nu a funcționat relația lor, iar acum Alex Bodi are deja o alta relație cu Daria Radianova . Catalin Botezatu, fostul partener…

- Se ia lumea dupa nemți. Ce ar putea fi rau in asta. Mereu cei care s-au luat, au caștigat. Și așa vor sa caștige meciuri toate echipele de fotbal care reincep joaca in acest weekend. Nu sunt puține campionate. Ofertele incep sa se populeze ‘ca pe vremuri’. Dai in jos pe ecranul mobilului și tot vezi,…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit odata cu incheierea starii de urgența, dupa o perioada in care s-au autoizolat in vila omului de afaceri și, iata, se pare ca aceasta a fost ultima șansa pe care și-au dat-o cei doi și spunem asta deoarece fostul soț al Biancai pare ca deja a inecut o alta…

- Incurcate sunt caile iubirii, iar cand vine vorba de Bianca Dragușanu și Alex Bodi, vorbim despre o poveste de film! S-au desparțit, s-au impacat, iar și iar, dar ultima data parea ca sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, tot impreuna. Spynews.ro a aflat insa, ca deși vorbeau din nou despre nunta,…

- Ieri, pentru Alex Bodi a fost o zi foarte importanta. Una dintre fiicele sale și-a sarbatorit ziua de naștere, iar fostul soț al Biancai Dragușanu a ținut sa-i transmita un mesaj emoționant pe internet.

- Gata, s-a terminat orice scandal! Bianca Dragușanu l-a iertat pe Alex Bodi și este pregatita sa se lase din nou purtata pe brațele barbatului iubit. In plus, blondina a renunțat la ordinul de protecție!