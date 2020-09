Stiri pe aceeasi tema

- De suparare ca Real Madrid si-a adjudecat titlul de campioana anul acesta, al 34-lea in Spania, vedeta echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a facut o declaratie ciudata dupa infrangerea de pe „Camp Nou“, cu Osasuna Pamplona, scor 1-2. „Nu ne asteptam la asta si nu ne doream sa incheiem in aceasta maniera.…

- Quique Setien a reactionat dupa criticile aduse de fotbalistul vedeta al echipei sale, Lionel Messi, si a precizat ca nu s-a gandit "niciun moment" sa renunte la banca tehnica a Barcelonei, scrie EFE. "Trebuie sa ne schimbam in profunzime", a spus Messi dupa esecul de joi cu Osasuna (1-2…

- Rivaldo (48 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni din istoria Barcelonei, a vorbit despre situația catalanilor, care mai au șanse mici sa-și pastreze trofeul in La Liga. Pique continua ironiile cu VAR » Reacții diferite dupa eliminarile din derby Barcelona a pornit razboiul anti-VAR…

- Real Madrid a facut un nou pas important spre titlu in Spania, dupa ce a castigat la mare lupta meciul din deplasare cu Athletic Bilbao (1-0), disputat duminica in cadrul etapei a 34-a din La Liga. Unicul gol al meciului a fost marcat de capitanul Sergio Ramos din penalty in minutul 72, dupa un fault…

- Real Madrid și Getafe se intalnesc ACUM in etapa cu numarul 33 din La Liga. Meciul a inceput la ora 23:00, poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. ...

- Barcelona a remizat pe terenul celor de la Celta Vigo, scor 2-2, iar Real Madrid se poate distanța acum in fruntea clasamentului din La Liga. In minutul 86, catalanii conduceau cu 2-1 pe Estadio de Balaidos. Pique l-a faultat la marginea careului pe Rafinha, mijlocașul imprumutat de Barcelona la Celta,…

- Barcelona - Bilbao, partida ce face parte din etapa cu numarul 31, intermediara, din La Liga, este programata azi, la ora 23:00. Catalanii s-au vazut egalați la puncte de Real Madrid dupa remiza din deplasarea de la Sevilla, 0-0, in vreme ce echipa basca vine dupa victoria obținuta contra lui Betis,…

- Barcelona a invins-o categoric pe Mallorca, 4-0, in primul meci al sau de la reluarea La Liga. Un moment antologic s-a petrecut in minutul 53 al partidei, cand un fan ce purta tricoul lui Messi a intrat pe teren, deși meciul s-a disputat cu porțile inchise! Barcelona nu a avut mila de Mallorca și iși…