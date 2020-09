Fac puşcărie pentru trafic de droguri Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat trei barbati acuzati de trafic de droguri de risc și mare risc, respectiv trafic international de droguri de risc.Inculpatii au primit pedepse cuprinse intre doi ani si opt luni si cinci ani si jumatate de inchisoare. Hotararea instantei nu este definitiva si a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Craiova. Ofiterii de la Combaterea Criminalitatii Organizate aflau, in octombrie 2019, ca un craiovean urma sa primesca un colet cu droguri din Anglia. Informatiile oamenilor legii s-au dovedit a fi adevarate, pentru ca barbatul a fost prins in flagrant… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

