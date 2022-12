Fac puşcărie după ce au plasat 1.500 de euro falsificaţi Curtea de Apel Craiova a condamnat definitiv doi barbati acuzati ca, pe 5 septembrie 2019, au plasat trei bancnote de 500 de euro false in trei statii peco din Orsova, Drobeta Turnu Severin si Strehaia. Inculpatii au fost condamnati la trei ani si opt luni, repectiv trei ani si doua luni de inchisoare cu executare. Initial, la instanta de fond, unul dintre inculpati a fost achitat. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati a inselat angajatele a trei statii peco, carora le-a vant bancnote false de 500 de euro. Al doilea inculpat, cu masina caruia au mers la statiile peco, a fost acuzat de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

