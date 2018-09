Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial anonim din administratia Trump a vorbit despre imoralitatea presedintelui american si nesabuitul mod de a lua decizii intr-o scrisoare deschisa publicata miercuri de New York Times, in care el sau ea afirma ca face parte din „Rezistenta” ce incearca sa impiedice cele mai rele impulsuri ale…

- Sub titlul "Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump", cotidianul New York Times a publicat un articol de opinie scris de un "oficial american de rang inalt", a carui identitate nu a fost...

- Sub titlul "Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump", cotidianul New York Times a publicat miercuri un articol de opinie scris de un "oficial american de rang inalt", a carui identitate nu este dezvaluita, la cererea acestuia.

- Sub titlul "Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump", cotidianul New York Times a publicat miercuri un articol de opinie scris de un "oficial american de rang inalt", a carui identitate nu este dezvaluita, la cererea acestuia. Ziarul recunoaste explicit ca practica…

- Unul dintre arhitectii politicii de mediu a administratiei Trump, sceptica in privinta incalzirii globale, este un avocat care a aparat in instanta mari poluatori chiar in fata agentiei pentru care lucreaza in prezent, releva New York Times (NYT).

- Mircea Geoana si familia sa au petrecut-o in Sardinia, la bordul unui yacht de lux. Potrivit cancan.ro, iahtul are șase cabine VIP, adevarate apartamente cu paturi king size, jacuzzi-uri, saloane, un echipaj de 10 persoane, printre care trei ospatari, un chef de mare clasa, un ajutor de bucatar,…

- Fostul asistent al secretarului general al NATO, acum președinte al Bordulul Secretarului General pentru Reforma Cartierului General NATO, Sorin Ducaru, a declarat, in exclusivitate pentru Evenimentul Zilei ca intalnirea dintre președintele Statelor Unite și președintele Romaniei a fost planificata…

- Actrița Susan Sarandon s-a numarat printre cele 575 de femei arestate la Washington, joi, la un protest impotriva politicilor privind imigrarea ale administrației Trump. Protestatarii au ocupat o cladire a...