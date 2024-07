Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare a anunțat data la care vor avea loc alegerile prezidențiale in Romania. Iata cum arata calendarul electoral și cand vor merge romanii la vot, pentru a-și alege noul președinte al țarii. ”Coaliția de guvernare a finalizat discuțiile pe marginea calendarului electoral pentru alegerile…

- Romanii au comandat in prima luna de vara din acest an de doua ori mai multa inghetata fata de aceeasi perioada a anului trecut, prin intermediul unei aplicatii de livrare, aromele de ciocolata, fistic si caramel fiind cele mai cautate. “In fiecare vara, inghetata ramane desertul preferat al sezonului.…

- Scade varsta majoratului in randul șoferilor romani. Tinerii din Romania vor putea obține permisul de conducere de la varsta de 17 ani, potrivit unui proiect de lege care a trecut tacit de Senat. Totul vine la pachet cu o singura condiție.

- Stagiul minim de cotizare in Romania este de 15 ani atat pentru femei, cat și pentru barbați. O situație aparte este cea a romanilor care nu au in cartea de munca 15 ani lucrați și se pot confrunta cu probleme la batranețe. Iata ce pensii vor prim cei care nu au indeplinit stagiul minim de […] The post…

- O cutie de inghețata „premium“ a ajuns sa cote in Romania nu mai puțin de 70 de lei. Paradoxal, in același lanț e magazine din alte țari europene, unde și salariul minim este mult mai mare comparativ cu cel din Romania, costul aceluiași produs este de minimum doua ori mai ieftin.

- Ca in celelalte țari unde este implementat un sistem de returnare a ambalajelor și in Romania au aparut primele incercari de frauda.Concret romanii incearca sa obțina bani pentru sticle care nu sunt in sistem, prin lipirea unor etichete false pe ele, pentru a obține garanția de 50 de bani, chiar daca…

- Andreea Perju vorbește despre terapia care o ajuta. La ce trucuri apeleaza actrița pentru a se relaxa. Blondina a terecut prin momente delicate, dupa ce in urma cu aproximativ cinci luni de zile, tatal ei a decedat.