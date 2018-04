Stiri pe aceeasi tema

- Daca in unele parți ale Europei nu prea se fac investiții in noi linii de cale ferata, in nord proiectele uriașe sunt la ordinea zilei. In afara de tunelul Helsinki-Tallinn, Finlanda a optat pentru construcția unei linii de cale ferata spre Oceanul Arctic, prin Norvegia, costurile urmand sa fie de cel…

- COD GALBEN - In intervalul 19.03.2018 ora 11:00 – 20.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Tur – bazin inferior (judetul Maramures), Barau – bazin inferior (judetul Bihor), Nera – bazin mijlociu si inferior (judetul Caras Severin), Olt (curs mijlociu si inferior) – judetele:…

- Un roman a condus din Spania pana la vama Borș fara a avea permis, fiind descoperit abia la intrarea in țara ca nu avea voie sa se urce la volan. Un barbat din Caraș Severin, in varsta de 38 de ani, s-a prezentat joi, 1 martie, la controlul de frontiera in timp ce se afla la volanul unui autoturism.…

- Se intorc ninsorile in vestul țarii. Potrivit unei avertizari de cod galben, in județele Caraș-Severin și Hunedoara vor fi ninsori abundente, local viscolite și se va depune strat consistent de zapada. Alerta meteo este valabila din aceasta seara, de la ora 22.00, și pana maine dimineața, la ora 11.00.…

- Cel mai lung tunel pe sub apa care va lega regiunea arctica de inima Europei ar putea costa in jur de 20 de miliarde de euro și ar putea fi deschis in 2040. Potrivit unui studiu de fezabilitate, Finlanda și Estonia vor sa construiasca o legatura pe sub mare intre capitalele celor doua țari,…

- Vesti bune pentru romanii care calatoresc cu trenul pe ruta Oradea – Cluj Napoca. Vor ajunge mai repede la destinatia dorita. Asta pentru ca ungurii ne imboldesc sa modernizam mai repede calea ferata pe aceasta ruta. Potrivit Mediafax, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul…

- Politistii au depistat joi dimineata nu mai putin de 32 de cetateni din Irak, in apropierea frontierei dintre Serbia si Romania. Actiunea politistilor in urma careia au fost prinsi migrantii a avut loc la limita dintre judetele Caras-Severin si Timis. Cetatenii straini au trecut fraudulos in Romania…

- Noi investiții s-au facut intr-una dintre cele mai importante stațiuni montane din vestul țarii, care atrage tot mai mulți turiști. La mijlocul lunii ianuarie, a fost inaugurata o noua partie de schi și un nou telescaun – Isai, pe Muntele Mic, din județul Caraș-Severin. Cele doua noi atracții au fost…