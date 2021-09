Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost impresionata de victoria repurtata de britanica Emma Raducanu la US Open 2021. „Extraordinar”, a scris sportiva noastra pe Instagram, dupa meciul caștigat de britanica impotriva canadiencei Leylah Fernandez. ...

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a caștigat US Open 2021 fara sa piarda vreun set! Regina Elisabeta a doua a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Raducanu imediat dupa meci, printr-o scrisoare publicata pe conturile…

- Emma Raducanu s-a calificat in finala US Open. Sportiva din Marea Britanie, cu origini romanesti, a trecut in semifinale de Maria Sakkari in doua seturi si va juca intr-o finala istorica.Emma Raducanu, sportiva venita din calificari la US Open, a ajuns pana in marea finala. Raducanu, in varsta de 18…

- Tinerele jucatoare fac legea la ediția in acest an la US Open. In semifinale au ajuns britanica Emma Raducanu, in varsta de 18 ani, și Leylah Fernandez, din Canada, care a implinit 19 ani acum cateva zile. Performanța celor doua este cu atat mai mare cu cat ele au trecut de nume importante ale tenisului…

- Regina Elisabeta a II-a și prințul William s-au numarat printre membrii familiei regale britanice care i-au urat "La multi ani!" ducesei de Sussex, Meghan Markle, cu ocazia implinirii varstei de 40 de ani pe 4 august. Meghan isi va sarbatori ziua la Montecito, California, unde locuieste impreuna cu…

- A impresionat prin evoluțiile sale de la JO 2020 (cu toate ca nu a obținut vreo medalie), fiind laudat de unii dintre adversari, dar și de specialiști. David Popovici (16 ani) a încheiat pe locul 7 finala de la 100 metri liber, iar dupa concurs a transmis un mesaj. Pe contul personal de…

- Regina Elisabeta a II-a a transmis un mesaj de susținere pentru nationala Angliei inainte de finala Euro-2020, in care aminteste de trofeul mondial castigat de englezi in urma cu 55 de ani si le ureaza succes jucatorilor.

- Simona Halep, care nu participa la competitii, fiind accidentata, a felicitat-o pe jucatoarea Emma Raducanu dupa ce sportiva cu origini romane si chineze a ajuns in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, la varsta 18 ani, potrivit news.ro. Sportiva romana a postat pe Instagram o…