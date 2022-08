Fabulos!: Inotatorul David Popovici a doborat recordul mondial in cursa in care a devenit campion european de seniori

Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici, in varsta de 17 ani, a obținut prima medalie de aur la 100 metri liber la Campionatul European de la Roma. El a caștigat cursa cu timpul de 46.86 și este noul record mondial

Ciclistul roman Vlad Dascalu ((Trek Factory Racing XC) s-a clasat pe locul trei in cursa scurta (XCC), din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike, desfasurata vineri la Vallnord Par Arinsal (Andorra), si se mentine pe locul patru in clasamentul individual.

Sportivul roman Denis Iovescu, a devenit campion mondial la Karate Do, dupa ce s-a impus la categoria -85 kilograme, in finala competiției organizate in Florida (Statele Unite) de catre World Union Karate Do Federation (WUKF), transmite Mediafax.

- Dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, inotatorul David Popovici este elev la Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” din București. Profesorii acestuia spun ca David este nu doar un sportiv de excepție, ci și un elev cu rezultate școlare deosebite. ”David ești…

- Ritualul secret al lui David Popovici. Tanarul inotator roman a intrat definitiv in randul marilor sportivi ai acestui sport. La 17 ani și 9 luni, Popovici a devenit cel mai tanar campion mondial al probei de 200 m liber, dar și primul inotator roman care cucerește titlul mondial, intr-o proba masculina.…

O bunica suedeza de 103 ani a stabilit duminica un nou record mondial, devenind cea mai varstnica persoana care a executat un salt cu parasuta in tandem, si a declarat ca intentioneaza sa sarbatoreasca aceasta performanta "cu un mic tort", informeaza AFP.

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de bronz in finala probei de 500 m, canoe simplu, disputata la Racice (Cehia), in cadrul Cupei Mondiale de kaiac-canoe. Cursa a fost castigata de cehul Martin Fuksa, dublu campion mondial si multiplu campion european, cu timpul de 1min, 43 sec, 92/100,…

Preturile de consum in economia Marii Britanii au atins in aprilie cel mai inalt nivel din ultimii 40 de ani, deoarece cresterea facturilor la energie si alimente a adancit o criza a costului vietii care ameninta sa cufunde tara in recesiune pe parcursul acestui an, scrie Business Insider.