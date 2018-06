Cine s-a aflat, miercuri seara, in jurul orei 21:00, in Drumul Taberei, a avut șansa sa fie martorul unui scene cum, probabil, doar in Romania mai intalnești. Un troleibuz s-a defectat, iar calatorii, dar și alți pietoni au inceput sa-l impinga pentru a nu incurca traficul. Totul s-a petrecut pe linia de troleu 69, care […] The post Fabulos! Ce au facut calatorii dupa ce troleibuzul 69 s-a defectat in Drumul Taberei. Fotografie de senzație appeared first on Cancan.ro .