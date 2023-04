Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (35 de ani) ar fi primit o oferta oficiala astronomica din Arabia Saudita. Al Hilal i-ar fi propus un salariul anual de 400 de milioane de euro. Venirea lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr a agitat lucrurile in birourile celor de la Al Hilal, cel mai titrat club din Arabia Saudita. Șeicii…

- Lionel Messi are șanse tot mai mici sa ramana la PSG, iar mai multe cluburi i-au oferit contracte pe bani mulți. Al Hilal are șanse mari sa-l aduca pe starul argeninian. Oferta este una uriașa: 220 de milioane de euro pe an. Lionel Messi, adversar cu Cristiano Ronaldo? Starul argentinian are in fața…

- Lionel Messi mai are contract cu PSG pana in vara și nu a fost mulțumit de ofertele de prelungire pe care șefii gruparii pariziene i le-au facut. Starul argentinian a fost ofertat pana acum de 3 formații - Al Hilal, Inter Miami și Al-Ittihad, insa a refuzat toate aceste propuneri, relateaza digisport.ro.

- Lionel Messi a caștigat premiul „FIFA The Best 2023”, dupa o ceremonie care s-a desfașurat la Paris! Starul argentinian s-a clasat peste coechipierul de la PSG, anume Kylian Mbappe, cat și peste rivalul de la Real Madrid, Karim Benzema. Lionel Messi a caștigat in 2022 singurul trofeu care ii lipsea…

- S-a aflat cine a fost votat omul meciului dupa super-duelul Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, din Arabia Saudita. Starul portughez a marcat doua goluri in partida amicala de la Riad, dintre PSG și selecționata starurilor de la Al-Hilal și Al-Nassr, caștigata de parizieni cu 5-4. Ronaldo a avut o prestație…

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se vor duela in partida dintre cei mai buni jucatori de la Al-Hilal și Al-Nassr, și PSG. Meciul va fi in format live text, de la ora 19:00, pe AS.ro. Cristiano Ronaldo va debuta la noua sa echipa. Starul lusitan a fost transferat de Al-Nassr la inceputul anului, insa…

- Cristiano Ronaldo va fi capitan in duelul cu rivalul Lionel Messi. Lusitanul va purta banderola echipei formate din cei mai buni jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal, doua cluburi saudite, care vor intalni Paris Saint-Germain intr-un meci amical. Mult asteptatul duel dintre Cristiano Ronaldo si Lionel…

- Garda de onoare pentru Lionel Messi la revenirea la PSG, dupa ce a caștigat Cupa Mondiala cu Argentina. Superstarul a avut o vacanța prelungita, dupa triumful de la Mondialul qatarez. Intors la Paris in calitate de campion mondial, Messi a avut parte de o primire calduroasa din partea colegilor, dar…