- Producatorul auto german Volkswagen a anunțat, sambata, ca fabricile sale se vor inchide pentru doua saptamani, iar in unele regiuni pentru trei saptamani, pe fondul preocuparilor tot mai mari cu privire la raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters.

Electric Plus Bacau, producator tamplarie Barrier, preconizeaza ca va opri complet productia in urmatoarele saptamani, pe fondul extinderii epidemiei de coronavirus. „Saptamana aceasta mai lucram, insa comenzile au scazut. Suntem la o treime din

Sunt anunțate ploi in jurul datelor de 9 și 14 martie. Sunt posibile ninsori in ultimele zile din martie și in jurul datei de 4 aprilie. La munte, va ploua sau va ninge la altitudini mai mari, in

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. In Transilvania, dupa cateva zile cu vreme calda, temperaturile scad la o medie de 6-7 grade Celsius. Va ploua aproape in fiecare zi, in aceasta saptamana, iar in perioada 9-10…

Cum va fi VREMEA pana in 1 martie 2020, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Conform

- Meteorologii au prognozat pentru urmatoarele doua saptamani temperaturi ridicate, de pana la 16 grade, desi ne aflam in ultima luna de iarna. Astfel, potrivit prognozei ANM emise pentru perioada 10-23 februarie, vremea va fi in general frumoasa, calda, cu minime pozitive si precipitatii in unele zone…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicatat luni prognoza pentru perioada 10 - 23 februarie: Moldova In cea mai mare parte a intervalului de prognoza, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale. Valorile maxime de temperatura pentru prima saptamana vor fi, in general, de…