Fabricile din Europa își închid porțile. Prețurile energiei și gazelor le-au scos din piață Siderurgia se inchide peste tot in Europa, alaturi de tot mai multe fabrici mari consumatoare de energie și gaze, potrivit unui raport al Agenției Internaționale a Energiei. Germania, motorul economiei UE, are o scadere a producției industriale de 14% fața de 2019 și iși continua caderea. Fara industrie, in condițiile in care nu are resurse […]

